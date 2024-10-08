Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng Tầng 5 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập và kê khai thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng;
- Nhận và kiểm tra tờ khai nhập khẩu hàng hóa và hạch toán vào phần mềm.
- Xuất hóa đơn GTGT và hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo từng hợp đồng.
- Nhận, kiểm tra và quản lý hồ sơ giấy tờ, chứng từ từ kế toán nội bộ/các phòng ban khác và hạch toán vào phần mềm hàng ngày.
- Hoàn thiện hồ sơ chứng từ đầu ra đầu vào, hồ sơ thuế TNCN hàng tháng.
- Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
- Cung cấp hồ sơ, tài liệu và phục vụ giải trình số liệu trước các đoàn kiểm tra, các cơ quan chức năng khi có yêu cầu của quản lý trực tiếp.
- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt các thông tin về luật kế toán thuế thay đổi để áp dụng.
- Biết và có kinh nghiệm lập phương án, hồ sơ vay vốn ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) theo quy định và mục đích của từng vụ việc; phương án phát hành bảo lãnh...
- Phối hợp thực hiện lập kế hoạch và cân đối kế hoạch tài chính đề xuất thanh toán.
- Kiểm tra NH thu lãi, mức phí giải ngân, phí bảo lãnh.
- Cập nhật thường xuyên các chính sách về lãi suất, biểu phí để có đề xuất phù hợp tiết kiệm CP
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, Hợp đồng mua mua ngoại tệ (nếu PS) và nộp ra ngân hàng
- Chuẩn bị hồ sơ, theo dõi tình hình vay vốn/trả nợ gốc, lãi NH
- Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản, vào máy các chứng từ ngân hàng
- Kiểm tra số dư các tài khoản và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp vốn của các phòng/ban theo phần giao của Lãnh đạo Phòng TCKT
- Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ giải ngân (trong trường hợp sử dụng vốn vay
- Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu từ cấp trên.
- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc một số ngành kinh tế khác có liên quan. - Ứng viên có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. - Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật thuế hiện hành. - Biết và có kinh nghiệm lập phương án, hồ sơ vay vốn ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) theo quy định và mục đích của từng vụ việc; phương án phát hành bảo lãnh... - Sử dụng thành thạo máy tính đặc biệt là Excel và các phần mềm kế toán. - Có kỹ năng quản lý thời gian tốt.
- Ưu tiên Nữ: Độ tuổi: 27 - 35

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12,000,000đ - 18,000,000đ + Phụ cấp ăn trưa (40,000đ/ngày).
- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.
- Thưởng theo hiệu quả công việc.
- Trợ cấp gửi xe, laptop (nếu có)...
- Hỗ trợ 100% ăn uống đi lại trong trường hợp đi công tác tại dự án.
- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định
- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

