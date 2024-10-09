Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu số liệu với hệ thống cửa hàng, kho.
- Rà soát, kiểm tra chứng từ thanh toán.
- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, kiểm tra bộ hồ sơ thuế, hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ chứng từ theo quy định.
- Hạch toán đúng quy định.
- Lập báo cáo thuế định kỳ (BC VAT, TNCN), báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN... theo quy định.
- Phối hợp với Kế toán viên để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế.
- Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng Kế toán, Ban Giám đốc.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách.
- Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty.
- Hòa đồng, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng dựa trên năng lực và kinh nghiệm làm việc (15.000.000 vnđ – 20.000.000 vnđ)
- Thử việc: Hưởng 85% lương và toàn bộ phụ cấp (nếu có)
(Anna rất mong muốn tìm được người đồng hành có năng lực, nếu bạn đáp ứng được có thể hưởng 100% lương thử việc)
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty
+ Đóng BHXH theo quy định Nhà nước
+ Thưởng Lễ Tết, quà tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên, chế độ hiếu hỉ, ốm đau,..
+ Ưu đãi khi mua hàng nội bộ 3 lần/năm
+ Được tham gia các chương trình tham quan du lịch, teambuilding, các hoạt động tập thể của Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

