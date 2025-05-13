Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Quản lý, kiểm tra hóa đơn đầu ra – đầu vào và các chi phí doanh nghiệp.

- Am hiểu về phần mềm Misa

- Hạch toán chứng từ lên phần mềm ERP của công ty.

- Xuất hóa đơn, in sổ sách định kỳ.

- Sắp xếp, phân loại, kiểm tra chứng từ, tài liệu, xử lý nghiệp vụ phát sinh.

- Theo dõi hợp đồng, hồ sơ đối soát phí.

- Tính hoa hồng định kỳ cho khối kinh doanh và các phòng ban có liên quan.

- Thực hiện các giao dịch ngân hàng, lập lệnh UNC.

- Lập khai báo thuế định kỳ và làm hồ sơ thuế liên quan.

- Các công tác nội bộ theo phân công Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan

- Từng làm thủ quỹ của công ty Bất Động Sản là một lợi thế

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm.

- Nữ tuổi từ 26 trở lên.

- Có khả năng xử lý công việc độc lập.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Chủ động trong công việc.

- Có kinh nghiệm khai báo thuế là lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: 13-15 triệu (Thỏa thuận trực tiếp trong buổi phỏng vấn)

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật.

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Được hướng dẫn công việc bởi Kế toán trưởng có kinh nghiệm lâu năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

