Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán từ các nguồn khác nhau.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Kiểm soát chi phí, doanh thu theo từng tuyến vận tải, hợp đồng vận chuyển.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

