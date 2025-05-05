Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý
- Hồ Chí Minh: 29/5 Nguyễn Văn Quá, phường Tân Hưng Thuận 2, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra hồ sơ thu/chi, Nhập phát sinh Tiền mặt, tiền gửi NH vào phần mềm Misa, in báo cáo quỹ hàng ngày (phát sinh RẤT ÍT). Hạch toán theo dõi liên quan TSCĐ-CCDC-XDCB phát sinh
Lập hồ sơ thanh toán tại VP (phát sinh rất ít)
Kiểm tra hồ sơ nhập/xuất; Dựa vào PNK/PXK để Nhập kho/xuất kho vào Misa, đối chiếu số liệu với kho (phát sinh bình thường, 3-4 mã hàng).
Kiểm tra hồ sơ đầu vào/đầu ra đầy đủ theo quy định, nhập liệu phát sinh đầu vào, đầu ra vào missa (phát sinh ko nhiều)-> lập các báo cáo GTGT hàng quý, hàng năm theo quy định của thuế, nộp thuế liên quan
Lập hồ sơ nhân sự (tầm 10 lao động), BHXH, lên báo cáo thuế TNCN theo quy định của thuế
Theo dõi công nợ phải thu KH/phải trả NCC (ít khách hàng, NCC tầm 4-5 đối tác). Lập đối chiếu công nợ định kỳ.
Tính HH kinh doanh hàng tháng (ít, có 2-3 kinh doanh)
Thực hiện bút toán cuối kỳ-> lập Báo cáo lãi lỗ hàng tháng
Lưu hồ sơ chứng từ, sổ sách 1 cách hệ thống, có khoa học
Chuẩn bị, thực hiện các công việc, các hso khác theo yêu cầu của trưởng BP và BGĐ.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý
