Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Kiểm tra hồ sơ thu/chi, Nhập phát sinh Tiền mặt, tiền gửi NH vào phần mềm Misa, in báo cáo quỹ hàng ngày (phát sinh RẤT ÍT). Hạch toán theo dõi liên quan TSCĐ-CCDC-XDCB phát sinh

Lập hồ sơ thanh toán tại VP (phát sinh rất ít)

Kiểm tra hồ sơ nhập/xuất; Dựa vào PNK/PXK để Nhập kho/xuất kho vào Misa, đối chiếu số liệu với kho (phát sinh bình thường, 3-4 mã hàng).

Kiểm tra hồ sơ đầu vào/đầu ra đầy đủ theo quy định, nhập liệu phát sinh đầu vào, đầu ra vào missa (phát sinh ko nhiều)-> lập các báo cáo GTGT hàng quý, hàng năm theo quy định của thuế, nộp thuế liên quan

Lập hồ sơ nhân sự (tầm 10 lao động), BHXH, lên báo cáo thuế TNCN theo quy định của thuế

Theo dõi công nợ phải thu KH/phải trả NCC (ít khách hàng, NCC tầm 4-5 đối tác). Lập đối chiếu công nợ định kỳ.

Tính HH kinh doanh hàng tháng (ít, có 2-3 kinh doanh)

Thực hiện bút toán cuối kỳ-> lập Báo cáo lãi lỗ hàng tháng

Lưu hồ sơ chứng từ, sổ sách 1 cách hệ thống, có khoa học

Chuẩn bị, thực hiện các công việc, các hso khác theo yêu cầu của trưởng BP và BGĐ.