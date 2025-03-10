Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 9 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.
Kiểm tra, kiểm soát số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý.
Hỗ trợ lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.
Quản lý công nợ phải thu, phải trả và đối chiếu số liệu với các bên liên quan.
Theo dõi, tính toán và hạch toán lương, bảo hiểm và các khoản phúc lợi cho nhân viên.
Kiểm tra và theo dõi các khoản chi phí, doanh thu để đảm bảo phù hợp với ngân sách và kế hoạch tài chính.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác khác khi có yêu cầu.
Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính – kế toán được thực hiện đúng quy trình.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp Nhà hàng.
Am hiểu các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và luật thuế.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, iPOS…) và tin học văn phòng (Excel, Word,…).
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và Pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Ưu đãi giảm giá cho nhân viên và người thân
Môi trường trẻ trung, năng động
Các chế độ, ưu đãi khác dành riêng cho nhân viên công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

