Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.

Kiểm tra, kiểm soát số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

Hỗ trợ lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả và đối chiếu số liệu với các bên liên quan.

Theo dõi, tính toán và hạch toán lương, bảo hiểm và các khoản phúc lợi cho nhân viên.

Kiểm tra và theo dõi các khoản chi phí, doanh thu để đảm bảo phù hợp với ngân sách và kế hoạch tài chính.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác khác khi có yêu cầu.

Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính – kế toán được thực hiện đúng quy trình.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp Nhà hàng.

Am hiểu các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và luật thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, iPOS…) và tin học văn phòng (Excel, Word,…).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và Pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Ưu đãi giảm giá cho nhân viên và người thân

Môi trường trẻ trung, năng động

Các chế độ, ưu đãi khác dành riêng cho nhân viên công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOUMAKI VIỆT NAM

