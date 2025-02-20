Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đường 37

- CL, Phường Cát Lái,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Xuất hoá đơn bán ra cho khách hàng đang theo dõi
- Phụ trách kế toán công nợ: Theo dõi thực hiện thu hồi công nợ các Khách hàng đang theo dõi
- Gửi báo cáo sổ quỹ tiền mặt hàng tuần
- Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế về các công việc cóliên quan tới kế toán
- Soạn thảo hợp đồng và theo dõi hợp đồng Khách hàng
- Kiểm tra, tất toán chi phí tạm ứng, chi phí làm hàng các đơn hàng đang theo dõi
- Kiểm tra, kiểm soát theo dõi các chứng từ, hóa đơn của các nhà cung cấp
- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả với các đại lý nước ngoài.
- Nhập phần mềm liên quan tới hóa đơn đầu vào, đầu ra, ngân hàng, phiếu thu,phiếu chi
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán (Hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ liên quan của phòng kế toán.
- Hỗ trợ làm BCTC
- Xây dựng hệ thống kế toán, đề xuất những quy trình làm việc liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán
- Thực hiện các yêu cầu khác theo nhu cầu quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đi làm ngay.
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến tài chính – kế toán, kế toán – kiểm toán
- Có kinh nghiệm làm kế toán hoặc vị trí tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan Logistics hoặc chứng từ Xuất nhập khẩu,…
- Kỹ năng, Phẩm chất: - Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình với công việc, sức khỏe tốt
- Biết tiếng Anh/ Tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực làm việc từ 9,000,000 đ – 11,000,000 đ. Tăng lương theo KPI đạt được
- Phụ cấp ăn trưa (Bữa ăn)
- Phụ cấp xăng xe nếu ở xa công ty
- Được cấp số điện thoại và laptop theo sự trang bị của Công ty.
- BHXH, BHTN, BHYT sau khi trở thành nhân viên chính thức
- Thưởng lễ, tết, Tháng 13, outstanding hàng tháng.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, Nghỉ các ngày lễ theo quy định của pháp luật
- Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty từ 1-2 lần/năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, có yếu tố nước ngoài, có cơ hội mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

