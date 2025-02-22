Tuyển Kế toán tổng hợp VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ARTDECO VINA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ARTDECO VINA GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ARTDECO VINA GROUP

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 313 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kiểm tra việc hạch toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán, ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày vào dữ liệu phần mềm kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty, lập các báo cáo khác của phòng Tài chính kế toán cho cấp trên hoặc cơ quan ban ngành khác.
In đóng sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp của công ty theo quy định.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ARTDECO VINA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ARTDECO VINA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ARTDECO VINA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 208 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

