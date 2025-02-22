Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VP 10D1, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Công tác kế toán – tài chính:

• Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn đầu vào, đầu ra đảm bảo hợp lệ, hợp pháp

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày vào phần mềm kế toán

• Kiểm soát doanh thu, chi phí, công nợ phải thu, phải trả

• Quản lý, theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tính khấu hao theo quy định

• Lập báo cáo tài chính, quản trị định kỳ theo yêu cầu

• Tính thuế TNCN

- Công tác thuế:

• Kiểm tra, kê khai và nộp các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, môn bài… theo quy định

• Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế

• Giải trình số liệu khi có yêu cầu của cơ quan thuế

• Đảm bảo các nghĩa vụ thuế của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật

- Quản lý, kiểm soát nội bộ:

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả tài chính

- Các công việc khác:

• Thực hiện các công việc khác theo yêu của cầu của Giám đốc

- - Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

- Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

- Am hiểu luật thuế và quy định kế toán tại Việt Nam

- Thành thạo phần mềm kế toán và Excel

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan

Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng Tết, Sinh nhật, hiếu hỉ…

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7 (từ 8:30 – 17:30); chiều thứ 7 được nghỉ.

- Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định Pháp luật và Công ty

- Nơi làm việc: VP 12D1, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐaKao, Q1, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE

