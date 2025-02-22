Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Phần mềm: Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

- Quản lý và kiểm soát sổ sách kế toán

- Báo cáo thuế: Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ liên quan

- Quản lý công nợ và thanh toán

- Quản lý tài sản, hàng hóa

- Lập báo cáo tài chính

- Phối hợp với các bên liên quan.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Chuyên ngành kế toán. Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành tạo các phần mềm kế toán: Misa.

Kỹ năng excel: Khá

Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Thái độ: Đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần hợp tác, chăm chỉ và chủ động

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ (Gross) hoặc thoả thuận theo năng lực

Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật

Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.

Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin