Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Phần mềm: Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
- Quản lý và kiểm soát sổ sách kế toán
- Báo cáo thuế: Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ liên quan
- Quản lý công nợ và thanh toán
- Quản lý tài sản, hàng hóa
- Lập báo cáo tài chính
- Phối hợp với các bên liên quan.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Chuyên ngành kế toán. Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành tạo các phần mềm kế toán: Misa.
Kỹ năng excel: Khá
Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Thái độ: Đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần hợp tác, chăm chỉ và chủ động

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ (Gross) hoặc thoả thuận theo năng lực
Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật
Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47-49-51 Lê Văn Thiêm, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

