Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 Ung Văn Khiêm, p. 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hạch toán các chứng từ kế toán, rà soát công nợ khách hàng và xuất Hóa đơn VAT. Chịu trách nhiệm chính về việc đảm nhận đơn hàng, theo dõi công nợ.

Kiểm tra, cập nhật, ghi chép số liệu sổ sách kế toán hàng ngày.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo liên quan tới thuế.

Cập nhập liên tục dòng tiền từ các tài khoản ngân hàng, bảng kê tiền mặt từ thủ quỹ.

Thực hiện kê khai báo cáo thuế định kỳ, lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm và thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật;

Kiểm tra hoá đơn chứng từ gốc nguyên vật liệu, hàng hoá, hàng Marketing, vật dụng, HCNS...theo dõi công nợ nhà cung cấp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kế toán.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, SAP, Hsoft,...

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Thử việc 2 tháng

Lương tháng thứ 13, Thưởng Lễ, tết, Thưởng thành tích

Tham gia BHXH theo quy định Nhà nước •

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Thời gian làm việc: • Thứ 2 – Thứ 7 (8:00 – 17:00) - Thứ 7 linh động theo tình hình công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin