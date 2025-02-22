Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 169/1 Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Tính P&L cho các outlet. dòng tiền hàng tháng của các outlet

Thực hiện các công việc liên quan đến thuế: Thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, TTĐB,...Kiểm tra và theo dõi các khoản thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế hàng tháng, năm. Liên hệ với các ban ngành, số thuế, tài chính khi cần thiết.

Sắp xếp, lưu trữ – bảo quản cẩn thận sổ sách kế toán theo quy định

Rà soát, kiểm tra sai sót của các báo cáo đã làm và điều chỉnh kịp thời nếu phát hiện sai lệch

Hàng tuần kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định. .

Kiểm soát hệ thống dòng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định.

Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.

Quản lý định mức tồn kho,đặt hàng. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Phối hợp với kế toán làm các thanh toán cho nhà cung cấp

Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Hạch toán lương, xuất kho, kết chuyển kiểm tra cân đối phát sinh trên misa

Kiểm tra tổng hợp bảng lương, làm bảng dòng tiền.

Nhập công thức định mức (định mức biến thiên nếu có) , tạo data ban đầu: danh sách hàng hóa , NCC, đơn vị quy đổi --> kiểm kê số tồn đầu kì

Kiểm tra điều chỉnh foodcost từ file exp

Các công việc khác theo sự phân công BOD

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Kinh tế...

Sử dụng phần mềm Misa

Kiến thức vững về thuế

Có thể lập báo cáo tài chính

Tính P&L cho công ty hàng tháng chính xác đầy đủ

Thành thạo tin học văn phòng

Có chứng chỉ Kế toán trưởng là lợi thế

Quyền Lợi

Đóng BHXH

Phụ cấp cơm trưa và các phụ cấp khác

Chế độ nghỉ lễ, phép đúng quy định nhà nước

Lương Tháng 13 và thưởng tết theo doanh số của công ty.

Quyền các chế độ phúc lợi sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

