Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT
- Hồ Chí Minh: 169/1 Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 18 Triệu
Báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Tính P&L cho các outlet. dòng tiền hàng tháng của các outlet
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế: Thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, TTĐB,...Kiểm tra và theo dõi các khoản thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế hàng tháng, năm. Liên hệ với các ban ngành, số thuế, tài chính khi cần thiết.
Sắp xếp, lưu trữ – bảo quản cẩn thận sổ sách kế toán theo quy định
Rà soát, kiểm tra sai sót của các báo cáo đã làm và điều chỉnh kịp thời nếu phát hiện sai lệch
Hàng tuần kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định. .
Kiểm soát hệ thống dòng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định.
Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.
Quản lý định mức tồn kho,đặt hàng. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Phối hợp với kế toán làm các thanh toán cho nhà cung cấp
Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu
Hạch toán lương, xuất kho, kết chuyển kiểm tra cân đối phát sinh trên misa
Kiểm tra tổng hợp bảng lương, làm bảng dòng tiền.
Nhập công thức định mức (định mức biến thiên nếu có) , tạo data ban đầu: danh sách hàng hóa , NCC, đơn vị quy đổi --> kiểm kê số tồn đầu kì
Kiểm tra điều chỉnh foodcost từ file exp
Các công việc khác theo sự phân công BOD
Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng phần mềm Misa
Kiến thức vững về thuế
Có thể lập báo cáo tài chính
Tính P&L cho công ty hàng tháng chính xác đầy đủ
Thành thạo tin học văn phòng
Có chứng chỉ Kế toán trưởng là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa và các phụ cấp khác
Chế độ nghỉ lễ, phép đúng quy định nhà nước
Lương Tháng 13 và thưởng tết theo doanh số của công ty.
Quyền các chế độ phúc lợi sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI