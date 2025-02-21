Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36 Hoa Hồng, Phường 02, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Theo dõi và thanh toán công nợ hàng tháng
Lập báo cáo thu -chi hàng tháng
Thu thập chứng từ, hóa đơn
Xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng (hóa đơn điện tử)
Xử lý các vấn đề BHXH (khai hồ sơ online trên web BHXH)
Theo dõi và lập bảng chấm công hàng tháng
Tạo tài liệu nhân sự
Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc
Đã từng làm kế toán ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một lợi thế
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: từ 25
Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 02 năm
Biết thêm ngoại ngữ là một lợi thế (Anh, Nhật)
Trình độ văn hóa : tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tương đương trở lên
Có khả năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng ra quyết định chính xác, nhanh chóng
Trung thực, cẩn thận và chi tiết
Chịu được áp lực công việc và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến cao
Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (từ12,000,000vnd trở lên)
Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Được mua thêm bảo hiểm tai nạn
Được khám sức khỏe hàng năm
Thưởng tháng 13 hàng năm
Có tiệc cuối năm và quà tặng khi lễ/tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
