Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Hoa Hồng, Phường 02, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Theo dõi và thanh toán công nợ hàng tháng

Lập báo cáo thu -chi hàng tháng

Thu thập chứng từ, hóa đơn

Xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng (hóa đơn điện tử)

Xử lý các vấn đề BHXH (khai hồ sơ online trên web BHXH)

Theo dõi và lập bảng chấm công hàng tháng

Tạo tài liệu nhân sự

Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

Đã từng làm kế toán ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một lợi thế

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: từ 25

Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 02 năm

Biết thêm ngoại ngữ là một lợi thế (Anh, Nhật)

Trình độ văn hóa : tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tương đương trở lên

Có khả năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng ra quyết định chính xác, nhanh chóng

Trung thực, cẩn thận và chi tiết

Chịu được áp lực công việc và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến cao

Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (từ12,000,000vnd trở lên)

Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Được mua thêm bảo hiểm tai nạn

Được khám sức khỏe hàng năm

Thưởng tháng 13 hàng năm

Có tiệc cuối năm và quà tặng khi lễ/tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM

