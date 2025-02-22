Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra doanh thu và các khoản thu - chi phát sinh
- Cập nhập số liệu vào hệ thống phần mềm
- Lập Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
- Nhập phiếu mua hàng bếp trung tâm
- Thanh toán công nợ
- Chi ứng lương + chi lương - thanh toán chi phí các phòng ban
- Tương tác với dịch vụ kế toán giải quyết các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo word, excel, Powerpoint,....
- Phần mềm kế toán (Misa, Sunet, Cukcuk,..)
- Linh hoạt, tinh thần làm việc đồng đội cao.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quan sát
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm Kê khai đầu ra đầu vào, làm báo cáo thuế quý, năm
- Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, ngân hàng khi được yêu cầu
- Và một số công việc kế toán nội bộ khác
- Trung thực , khách quan và chính xác
- Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ
- Yêu thích những con số và đam mê với nghề
- Ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 Thì Được Hưởng Những Gì

- Tuân thủ các nội quy và quy định do Công ty ban hành.
- Thực hiện đúng các quy trình và thủ tục do Công ty ban hành.
- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2

CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96/5 Ấp Tây Lân , Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

