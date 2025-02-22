Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Kiểm tra doanh thu và các khoản thu - chi phát sinh
- Cập nhập số liệu vào hệ thống phần mềm
- Lập Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
- Nhập phiếu mua hàng bếp trung tâm
- Thanh toán công nợ
- Chi ứng lương + chi lương - thanh toán chi phí các phòng ban
- Tương tác với dịch vụ kế toán giải quyết các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo word, excel, Powerpoint,....
- Phần mềm kế toán (Misa, Sunet, Cukcuk,..)
- Linh hoạt, tinh thần làm việc đồng đội cao.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quan sát
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm Kê khai đầu ra đầu vào, làm báo cáo thuế quý, năm
- Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, ngân hàng khi được yêu cầu
- Và một số công việc kế toán nội bộ khác
- Trung thực , khách quan và chính xác
- Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ
- Yêu thích những con số và đam mê với nghề
- Ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 Thì Được Hưởng Những Gì
- Tuân thủ các nội quy và quy định do Công ty ban hành.
- Thực hiện đúng các quy trình và thủ tục do Công ty ban hành.
- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy