Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra doanh thu và các khoản thu - chi phát sinh

- Cập nhập số liệu vào hệ thống phần mềm

- Lập Báo cáo sổ quỹ tiền mặt

- Nhập phiếu mua hàng bếp trung tâm

- Thanh toán công nợ

- Chi ứng lương + chi lương - thanh toán chi phí các phòng ban

- Tương tác với dịch vụ kế toán giải quyết các vấn đề phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo word, excel, Powerpoint,....

- Phần mềm kế toán (Misa, Sunet, Cukcuk,..)

- Linh hoạt, tinh thần làm việc đồng đội cao.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quan sát

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm Kê khai đầu ra đầu vào, làm báo cáo thuế quý, năm

- Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, ngân hàng khi được yêu cầu

- Và một số công việc kế toán nội bộ khác

- Trung thực , khách quan và chính xác

- Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ

- Yêu thích những con số và đam mê với nghề

- Ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 Thì Được Hưởng Những Gì

- Tuân thủ các nội quy và quy định do Công ty ban hành.

- Thực hiện đúng các quy trình và thủ tục do Công ty ban hành.

- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2

