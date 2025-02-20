Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY LUẬT TNHH SLF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Kế toán tổng hợp

Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán

Hoàn thiện chứng từ kế toán (thu thập,kiểm tra tính chính xác, lưu trữ)

Theo dõi thu chi, công nợ

Xuất hoá đơn đầu ra

Tính toán và lập tờ khai thuế phát sinh

Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN

Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

Xuất hóa đơn đầu ra

Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu

Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ

Lập bảng lương

Tư vấn tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến thuế

Lập lưu trữ số sách chứng từ kế toán khoa học

Kiểm tra tính hợp lệ của số sách chứng từ, điều chỉnh để chính xác

Quyết toán thuế

Làm việc với cơ quan thuế/ cơ quan nhà nước có liên quan để xử lý các vấn đề liên quan công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm (biết sử dụng phần mềm MISA là một lợi thế)

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Cẩn thận và có khả năng phát triển theo công việc kế toán

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH SLF Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8.000.000 vnđ - 15.000.000 vnđ

Thử việc: 02 tháng (85% lương thỏa thuận)

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH SLF

