Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY LUẬT TNHH SLF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY LUẬT TNHH SLF
- Hồ Chí Minh: 39 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán
Hoàn thiện chứng từ kế toán (thu thập,kiểm tra tính chính xác, lưu trữ)
Theo dõi thu chi, công nợ
Xuất hoá đơn đầu ra
Tính toán và lập tờ khai thuế phát sinh
Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN
Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt
Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp
Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu
Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ
Lập bảng lương
Tư vấn tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến thuế
Lập lưu trữ số sách chứng từ kế toán khoa học
Kiểm tra tính hợp lệ của số sách chứng từ, điều chỉnh để chính xác
Quyết toán thuế
Làm việc với cơ quan thuế/ cơ quan nhà nước có liên quan để xử lý các vấn đề liên quan công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm (biết sử dụng phần mềm MISA là một lợi thế)
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Cẩn thận và có khả năng phát triển theo công việc kế toán
Tại CÔNG TY LUẬT TNHH SLF Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 02 tháng (85% lương thỏa thuận)
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH SLF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
