Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện các hoạt động như: quản lý hàng tồn kho, thanh toán, ngân hàng, báo cáo, thuế,... cụ thể:
- Thực hiện các báo cáo phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty. Tham mưu hoạch định chiến lược tài chính của Công ty.
- Đánh giá các chương trình hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính, tham mưu thiết lập cơ cấu tài chính của Công ty. Báo cáo, đề xuất các phương án đầu tư, tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính.
- Thực hiện tham gia đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng cùng nhóm kinh doanh.
- Duy trì khả năng thanh khoản của Công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra số liệu các phòng ban theo định kỳ ngày, tháng, quý: file theo dõi mua vào, bán ra, tồn kho, chi phí cửa hàng,…
- Thực hiện kiểm tra và chi các chứng từ giao dịch phát sinh như mua hàng, tạm ứng, chi phúc lợi theo quy định công ty…
- Kiểm tra các chứng từ hóa đơn đầu vào, đầu ra và lập bảng kê kế toán vào các quý.
- Soạn thảo văn bản, biểu mẫu theo yêu cầu.
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực Kế toán - Kinh Doanh.
Làm việc từ 8:30-16:30 từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 - CN

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22- 28, có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, chính xác, nhanh nhẹn.
- Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, kinh doanh.
- Trung thực, có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc, thông thạo tin học văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc
- Cởi mở, có năng lực hợp tác, hỗ trợ tốt với các thành viên thuộc nhóm kinh doanh công ty.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đi công tác thường xuyên, không say xe.

Tại Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lượng: từ 10-14 triệu/tháng
- Thời gian thử việc: 02 tháng. Trong thời gian thử việc: hưởng 85% mức lương chính thức.
- Sau thời gian thử việc, được ký hợp đồng lao động chính thức và đóng bảo hiểm, khám sức khỏe hàng năm, và các chế độ khác theo quy định của công ty.
- Lương thưởng tháng 13 tùy vào tình hình của công ty, và chế phúc lợi thưởng những ngày lễ, tết, và sinh nhật khác.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, đồng nghiệp Genz

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo

Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 462/B4 Đường 3/2 Phường 12 quận 10 TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

