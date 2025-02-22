Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 88 đồng đen phường 14 quận tân bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm trước KTT về việc thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán VN, các quy định hiện hành của pháp luật và nội bộ của công ty
Chịu trách nhiệm soát xét số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán theo công việc phân công, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin
Theo dõi toàn diện kế toán dự án thi công bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc theo dõi công nợ tạm ứng, công nợ phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, xuất hoá đơn,…
Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện về mọi mặt hoạt động của công ty khi có yêu cầu
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Thời gian làm việc: 8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST hoặc tương tự).
Chịu được áp lực công việc;
Cẩn thận, trung thực, và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành
- Thưởng Lễ, Tết, hiệu quả công việc.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, vui vẻ, hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 92 Đồng Đen phường 14 quận Tân Bình TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

