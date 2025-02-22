Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 đồng đen phường 14 quận tân bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm trước KTT về việc thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán VN, các quy định hiện hành của pháp luật và nội bộ của công ty

Chịu trách nhiệm soát xét số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán

Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán theo công việc phân công, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin

Theo dõi toàn diện kế toán dự án thi công bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc theo dõi công nợ tạm ứng, công nợ phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, xuất hoá đơn,…

Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện về mọi mặt hoạt động của công ty khi có yêu cầu

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Thời gian làm việc: 8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST hoặc tương tự).

Chịu được áp lực công việc;

Cẩn thận, trung thực, và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi

- Chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành

- Thưởng Lễ, Tết, hiệu quả công việc.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, vui vẻ, hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

