Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Xí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý sổ sách và thủ tục tài chính, đối chiếu báo cáo ngân hàng và hạch toán các khoản thuế, thu nhập, chi phí, khấu hao,…

- Cung cấp các thông tin định lượng chính xác về tình hình tài chính, khả năng thanh khoản, dòng tiền của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế.

- Thu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu.

- Ghi chép các nghiệp vụ tài chính.

- Thu thập thông tin, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác để tổng kết tình hình tài chính hiện tại.

- Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính.

- Xây dựng, triển khai các thủ tục kế toán bằng cách phân tích các thủ tục hiện tại và kiến nghị thay đổi.

- Giữ bí mật thông tin để bảo vệ giá trị của tổ chức.

- Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và gói phúc lợi hấp dẫn.

Hưởng các phúc lợi đầy đủ theo pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin