Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:

Kế toán viên/ Kiểm soát viên (Nam, Nữ)

- Có hiểu biết và từng làm kế toán/ kiểm soát viên về hàng hải, làm việc được bằng Tiếng Anh.

- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 15 - 30tr

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu làm việc bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

• Có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển.

Lưu ý : Có thể vì lượng hồ sơ nhiều nên Công ty xin phép chỉ phản hồi những hồ sơ đạt yêu cầu tuyển dụng.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

