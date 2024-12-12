Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HÒANG QUÂN CẦN THƠ HÒANG QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Tham gia lập mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn

Tham gia lập mục mục tiêu và kế hoạch hoạt động, ngân sách hoạt động của Ban Kế toán và các Công ty con được giao

Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, chức năng nhiệm vụ của Ban Kế toán và bản mô tả công việc cho CBNV

Xây dựng KPIs năm/quý/tháng triển khai mục tiêu, kế hoạch hoạt động và giao KPIs cho CBNV Ban Kế toán và các Công ty con được giao

Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện KPIs; đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ và động viên CBNV hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Ban Kế toán

Quản lý và phát triển CBNV của Ban Kế toán theo nội quy, quy định và các chính sách nhân sự của Tập đoàn

Kiểm soát ngân sách, chi phí hoạt động của Ban Kế toán

Thống kê và tổng hợp số liệu báo cáo nội bộ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên, thực hiện các báo cáo quản trị, quản trị dự án

Kiến nghị và đề xuất các biên pháp đổi mới, tối ưu hoạt động Ban Kế toán

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Xây dựng chính sách, quy trình, form biểu mẫu, hệ thống định khoản, hệ thống phần mềm kế toán thống nhất của Tập đoàn và các công ty thành viên

Phối hợp triển khai chính sách, quy trình,.... Kế toán cho các khối ban và các công ty thành viên

Thực hiện điều động dòng tiền cho các trường hợp vượt khung hoặc không có ngân sách đã được duyệt

Hướng dẫn nhân viên kế toán các công ty thành viên bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc

KẾ TOÁN CHI

Kiểm tra các hồ sơ thanh toán của kế toán công ty thành viên đảm bảo trong khung chi phí

Kiểm tra và trình TGĐ phê duyệt các hồ sơ chi phí vượt khung

Thực hiện công việc tính toán và kiểm soát các chi phí chi trả

KẾ TOÁN THUẾ

Cập nhật các thông tin, chính sách mới về luật Thuế

Xác định số thuế phải nộp trong kỳ (quý, năm)

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng tại Công ty lớn, Chi nhánh Tập đoàn,...

Kinh nghiệm làm việc tại Công ty BĐS lớn, Chủ đầu tư, Công ty xây dựng,...

Có thể công tác tỉnh ngắn ngày trong tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HÒANG QUÂN CẦN THƠ HÒANG QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn

Thưởng lễ và chế độ phúc lợi hấp dẫn

Cơ hội thăng tiến, Công ty luôn ghi nhận và phát huy năng lực NLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HÒANG QUÂN CẦN THƠ HÒANG QUÂN

