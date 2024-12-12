Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HÒANG QUÂN CẦN THƠ HÒANG QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HÒANG QUÂN CẦN THƠ HÒANG QUÂN
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
Tham gia lập mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn
Tham gia lập mục mục tiêu và kế hoạch hoạt động, ngân sách hoạt động của Ban Kế toán và các Công ty con được giao
Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, chức năng nhiệm vụ của Ban Kế toán và bản mô tả công việc cho CBNV
Xây dựng KPIs năm/quý/tháng triển khai mục tiêu, kế hoạch hoạt động và giao KPIs cho CBNV Ban Kế toán và các Công ty con được giao
Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện KPIs; đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ và động viên CBNV hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Ban Kế toán
Quản lý và phát triển CBNV của Ban Kế toán theo nội quy, quy định và các chính sách nhân sự của Tập đoàn
Kiểm soát ngân sách, chi phí hoạt động của Ban Kế toán
Thống kê và tổng hợp số liệu báo cáo nội bộ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên, thực hiện các báo cáo quản trị, quản trị dự án
Kiến nghị và đề xuất các biên pháp đổi mới, tối ưu hoạt động Ban Kế toán
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Xây dựng chính sách, quy trình, form biểu mẫu, hệ thống định khoản, hệ thống phần mềm kế toán thống nhất của Tập đoàn và các công ty thành viên
Phối hợp triển khai chính sách, quy trình,.... Kế toán cho các khối ban và các công ty thành viên
Thực hiện điều động dòng tiền cho các trường hợp vượt khung hoặc không có ngân sách đã được duyệt
Hướng dẫn nhân viên kế toán các công ty thành viên bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc
KẾ TOÁN CHI
Kiểm tra các hồ sơ thanh toán của kế toán công ty thành viên đảm bảo trong khung chi phí
Kiểm tra và trình TGĐ phê duyệt các hồ sơ chi phí vượt khung
Thực hiện công việc tính toán và kiểm soát các chi phí chi trả
KẾ TOÁN THUẾ
Cập nhật các thông tin, chính sách mới về luật Thuế
Xác định số thuế phải nộp trong kỳ (quý, năm)
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng tại Công ty lớn, Chi nhánh Tập đoàn,...
Kinh nghiệm làm việc tại Công ty BĐS lớn, Chủ đầu tư, Công ty xây dựng,...
Có thể công tác tỉnh ngắn ngày trong tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HÒANG QUÂN CẦN THƠ HÒANG QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ và chế độ phúc lợi hấp dẫn
Cơ hội thăng tiến, Công ty luôn ghi nhận và phát huy năng lực NLĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HÒANG QUÂN CẦN THƠ HÒANG QUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI