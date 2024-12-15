Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý hệ thống tài chính kế toán toàn bộ dự án Công ty

• Lập và kiểm soát Báo cáo thuế, Báo cáo Tài chính, Báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý...

• Kiểm soát tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, tài sản, công nợ,...

• Hướng dẫn nghiệp vụ, cải tiến và tổ chức vận hàn hệ thống Tài chính kế toán.

• Kiểm tra và giải trình số liệu cho Kiểm toán, Quyết toán thuế và các cơ quan ban ngành khác (nếu có)

• Tham gia biên soạn báo cáo kinh tế-kỹ thuật/ nghiên cứu khả thi, lập bảng tính các chỉ số tài chính, hiệu quả đầu tư.

• Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài hcinhs, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định.

• Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, so sánh với dự toán được lập.

• Lập kế hoạch thanh toán, quyết toán các gói thầu.

• Lập bảng tổng hợp theo dõi hợp đồng thanh toán.

• Lưu trữ hồ sơ dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

– Có cơ hội được phát triển bản thân

– Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

– Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc

