Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 25 Triệu

Mức lương 23 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Đường Dân Chủ, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động công tác tài chính kế toán của Công ty.

- Triển khai bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống và chuyên nghiệp.

- Hợp tác cùng các bộ phận liên quan để quản lý doanh thu, chi phí.

- Tham gia thực hiện, đưa ra các giải pháp về tài chính dựa trên các dữ liệu ngân sách hàng năm.

- Tổ chức và điều hành bộ phận kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả.

- Báo cáo theo quy định của Kế toán Việt Nam và báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Có kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng

- Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm cao trong công việc và kỷ luật.

- Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 40 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Tham gia các hoạt động của công ty như teambuilding, company trip.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích theo chính sách Công ty.

- Mức lương từ: 23.000.000 – 25.000.000/tháng.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin