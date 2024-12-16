Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
- Hồ Chí Minh: 52 Đường Dân Chủ, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 25 Triệu
- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động công tác tài chính kế toán của Công ty.
- Triển khai bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống và chuyên nghiệp.
- Hợp tác cùng các bộ phận liên quan để quản lý doanh thu, chi phí.
- Tham gia thực hiện, đưa ra các giải pháp về tài chính dựa trên các dữ liệu ngân sách hàng năm.
- Tổ chức và điều hành bộ phận kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả.
- Báo cáo theo quy định của Kế toán Việt Nam và báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng
- Có kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng
- Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm cao trong công việc và kỷ luật.
- Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 40 trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia các hoạt động của công ty như teambuilding, company trip.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích theo chính sách Công ty.
- Mức lương từ: 23.000.000 – 25.000.000/tháng.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
