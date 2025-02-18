Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Eflash làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Điều hành phòng (Phân công, giám sát việc thực hiện kế hoạch, đánh giá & điều chỉnh) và Quản lý thực hiện công việc của phòng (thiết lập mục tiêu, giao kế hoạch cho CBNV, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi). Đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với CBNV phòng;

• Thực hiện, duy trì và đổi mới các nghiệp vụ kế toán quản trị;

• Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán: Điều hành, thực hiện, xây dựng hoàn thiện hệ thống báo cáo, sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng chuẩn mực quy định của nhà nước và công ty.

• Quản trị chi phí, vốn và tài sản của công ty: Lên danh mục chi phí và hướng dẫn phòng/bộ phận/đơn vị xây dựng kế hoạch chi phí năm, xét duyệt thanh toán các khoản chi phí phát sinh.

• Kiểm soát chi phí thực hiện so với kế hoạch/định mức. Kiểm soát số liệu đảm bảo thanh toán đúng, loại trừ các rủi ro, bao gồm cả các gian lận và sai sót trong quá trình hoạt động của toàn công ty.

• Quản lý dòng tiền, thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc thù doanh nghiệp: Thanh toán quốc tế;

• Kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán thuế, công tác báo cáo thuế tại các đơn vị và tình hình nộp thuế. Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, báo cáo liên quan, kịp thời phát hiện các vi phạm trọng yếu;

• Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ kế toán do nhà nước ban hành;

• Tham mưu Ban lãnh đạo Công ty trong mảng kế toán, đảm bảo mục đích quản trị;

• Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.