Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK07 Hồng Tiến, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

• Điều phối hoạt động chung của phòng kế toán;

• Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ PKT hạch toán đúng quy định;

• Cập nhật chính sách thuế, chính sách kế toán thường xuyên để đảm bảo công tác kế toán hạch toán kế toán tuân thủ đúng quy định.

• Soát xét Báo cáo KQKD/BCTC hàng tháng/quý/năm

• Lập kế hoạch tài chính và tham vấn cho BLĐ chiến lược kinh doan.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Thiết lập hệ thống hạch toán kế toán thống nhất toàn công ty. Định kỳ kiểm tra, xem xét mức độ phù hợp của các quy trình kế toán và điều chỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả công việc của Kế toán;

• Thiết lập và tổ chức thực hiện báo cáo tài chính/ báo cáo quản trị hàng tháng/ quý/ năm cho Ban giám đốc/ Hội đồng quản trị;

• Phân tích Báo cáo quản trị hàng tháng/ quý/ năm nhằm giúp cho Ban giám đốc có được một số thông tin ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong tương lai;

• Theo dõi việc thực hiện kế hoạch ngân sách năm của các bộ phận và toàn công ty;

• Lập kế hoạch tài chính hàng năm;

• Tham vấn cho BLĐ về chiến lược kinh doanh.

• Đảm bảo các nguồn tài chính tài trợ cho hoạt động thông thường và hoạt động đầu tư của công ty;

• Đào tạo, cập nhật chính sách kế toán, chính sách thuế mới cho đội ngũ nhân viên

• Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu và không trái với quy định của pháp luật.

• Đại diện Công ty làm việc với đoàn thanh tra, ban ngành khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.

• Tối thiểu từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng trong đó từ 2-3 năm kinh nghiệm ở ngành F&B tính đến thời điểm hiện tại Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

• Tính cách: Chín chắn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, cầu tiến và có định hướng phát triển.

• Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo

• Khả năng nhận diện rủi ro tốt.

• Kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

• Kỹ năng leader ship tốt.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là excel; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý của Công ty

• Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ

