Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH FADTWAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức điều hành kế toán và bộ máy kế toán phù hợp theo quy định của công ty

Phân công các công việc và điều hành phòng kế toán

Hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của công ty đảm báo tính chính xác, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Luật kế toán, và pháp luật

Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin chính thức kịp thời cho Ban Giám Đốc nhằm phục vụ ra quyết định

Tham mưu cho Ban Giám Đốc về việc tài chính của Công ty

Làm báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế

Hạch toán lương cho nhân viên và các khoản trích theo lương

Thực hiện các bút toán tài chính như lãi lỗ công trình

Lập báo cáo quản trị theo các yêu cầu của Ban Giám Đốc

Kiểm soát chi phí phù hợp với doanh thu các dự án

Làm hồ sơ phục vụ công tác tài chính tín dụng ngân hàng

Tiếp nhận, xử lý và phối hợp với các phòng ban giải quyết công việc liên quan

Hướng dẫn, chỉ đạo phòng kế toán cách lưu trữ hồ sơ đúng và đầy đủ

Bảo mật thông tin số liệu kế toán, không cung cấp số liệu cho các phòng ban khác và ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của Ban Giám Đốc

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên kế toán

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Có kinh nghiệm về hồ sơ nhân công thi công công trình ( Hợp đồng thời vụ): Lên bảng lương, khai báo MST cá nhân, quyết toán thuế cá nhân…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết và nắm rõ các quy định liên quan luật kế toán,chuẩn mực tài chính, thuế, tín dụng ngân hàng, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp

Có chuyên môn cao về kế toán, tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán trưởng

Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán, tin học văn phòng

Năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý các vấn đề nhanh, có kỹ năng ngoại giao, đàm phán tốt

Trung thực, chịu khó, kiên nhẫn,cẩn thận, đạo đức nghề nghiệp tốt và chịu được áp lực công việc

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH FADTWAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng hoàn thành công việc (20% lương) hàng tháng

Xét tăng lương hằng năm, xét tăng chức

Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật, tăng ca x 1,2 lương, lễ tết x 1,8 - 2,5 lương

Phụ cấp điện thoại, sim riêng, xanh sm…

Phụ cấp ăn ca 40k/ngày, xăng xe, đóng BHXH, du lịch, sinh nhật, liên hoan, nghỉ lễ Tết , thưởng lễ , thưởng Tết (tuỳ vào giá trị mang lại cho cty) 1 - 5 tháng lương.

Liên hệ nhanh:

Khuê: Zalo/sđt: 086 521 6776

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FADTWAT

