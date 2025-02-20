Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Star Tower, số 68, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn hợp lệ và chính xác.

Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán

Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, hóa đơn nội bộ.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả, Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác ODM.

Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán.

Lập các báo cáo chi tiết và tổng hợp cho công ty theo quý, tháng hoặc năm. Hoặc báo cáo đột xuất từ BLD hoặc phòng ban yêu cầu.

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm, loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên, các phòng ban hay cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Hỗ trợ kế toán thuế và tài chính về số liệu, dữ liệu kế toán liên quan chi phí, giá cost...

Thực hiện các giao dịch tín dụng với ngân hàng.

Xuất các loại hóa đơn và chứng từ liên quan đến bán hàng (VAT, hóa đơn bán lẻ...)

Soạn thảo, xử lý các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng liên quan đến khách hàng và đối tác ODM.

Soạn thảo và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu như: hợp đồng, vận đơn, hóa đơn, giấy báo hàng đến, hồ sơ hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng, các công văn, tờ trình cho các bên liên quan đầu Việt nam.

Phụ trách hồ sơ công bố sản phẩm, xuất nhập khẩu hàng hóa với đầu Việt Nam.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận khác và lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao và báo cáo công việc hằng ngày.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính,...

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí kế toán nội bộ tại các công ty, ưu tiên lĩnh vực dược mỹ phẩm, các phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ, spa làm đẹp,...

Thành thạo tin học văn phòng, nghiệp vụ kế toán, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 18.000.000 - 25.000.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...(Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật)

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30) và 2 thứ 7 cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

