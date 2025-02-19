Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1/ Kế toán chi phí và giá thành:

+ Theo dõi tổng mức đầu tư dự án, tổng dự toán và kiểm soát chi phí dự án với tổng dự toán, cảnh báo chi phí vượt hoặc không có trong dự toán;

+ Kiểm tra hồ sơ thanh toán của nhà thầu, nhà cung cấp. Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả nhà thầu/nhà cung cấp (tình hình xuất hóa đơn và thanh toán). Hạch toán chi phí lên phần mềm kế toán;

+ Theo dõi các loại bảo lãnh bao gồm: bảo lãnh của nhà thầu phát hành và bảo lãnh do công ty phát hành liên quan đến dự án. Theo dõi hiệu lực của bảo lãnh để đưa ra cảnh báo với phòng, ban liên quan và làm thủ tục yêu cầu ngân hàng thanh toán bảo lãnh (nếu cần);

+ Tập hợp chi phí, lập bảng theo dõi chi phí dự án và tính giá thành hoạt động KD BĐS của chủ đầu tư;

+ Quyết toán dự án hoàn thành, giải trình số liệu có liên quan;

+ Lưu trữ và theo dõi hợp đồng của dự án.

2/ Hoàn thiện sổ sách, lập các báo cáo

+ Rà soát, kiểm tra công tác hạch toán kế toán;

+ Lập các Báo cáo phục vụ công việc khác: Báo cáo thuế, báo cáo phục vụ vay vốn…);

+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán dự án và lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu công việc.

3/ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Lưu ý:

- Ưu tiên am hiểu về dự toán/tổng mức đầu tư công trình/ dự án