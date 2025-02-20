Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TPHN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Điều phối hoạt động chung của phòng kế toán;

Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ PKT hạch toán đúng quy định;

Cập nhật chính sách thuế, chính sách kế toán thường xuyên để đảm bảo công tác kế toán hạch toán kế toán tuân thủ đúng quy định.

Soát xét Báo cáo KQKD/BCTC hàng tháng/quý/năm

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Thiết lập hệ thống hạch toán kế toán thống nhất toàn công ty. Định kỳ kiểm tra, xem xét mức độ phù hợp của các quy trình kế toán và điều chỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả công việc của Kế toán;

Thiết lập và tổ chức thực hiện báo cáo tài chính/ báo cáo quản trị hàng tháng/ quý/ năm cho Ban giám đốc/ Hội đồng quản trị;

Phân tích Báo cáo quản trị hàng tháng/ quý/ năm nhằm giúp cho Ban giám đốc có được một số thông tin ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong tương lai;

Theo dõi việc thực hiện kế hoạch ngân sách năm của các bộ phận và toàn công ty;

Lập kế hoạch tài chính hàng năm;

Tham vấn cho BLĐ về chiến lược kinh doanh.

Đảm bảo các nguồn tài chính tài trợ cho hoạt động thông thường và hoạt động đầu tư của công ty;

Đào tạo, cập nhật chính sách kế toán, chính sách thuế mới cho đội ngũ nhân viên

Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu và không trái với quy định của pháp luật.

Đại diện Công ty làm việc với đoàn thanh tra, ban ngành khi có yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng trong đó từ 2-3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực sản xuất, bán lẻ tính đến thời điểm hiện tại

Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tính cách: Chín chắn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, cầu tiến và có định hướng phát triển.

Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo

Khả năng nhận diện rủi ro tốt.

Kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

Kỹ năng leader ship tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là excel; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý của Công ty

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Upto 30 triệu

Phúc lợi:

+ Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

+ Tham gia gói bảo hiểm sức khỏe công ty mua thêm cho CBCNV

+ Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty

+ Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty

+ Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...

Thưởng

+ Lương tháng 13, tăng lương định kỳ hàng năm

+ Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty

+ Thưởng Tết, các dịp lễ (8/3, 20/10, trung thu, quốc tế lao động...)

Thời gian làm việc: 7h50 – 17h10 từ thứ 2 đến thứ 6

Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

