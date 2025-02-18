Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Quản lý điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán: Xây dựng bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và kiểm soát công việc trong phòng kế toán

Kiểm soát, điều hành hoạt động của phòng kế toán để đạt được những mục tiêu chung của công ty. Đảm bảo số liệu được hạch toán phù hợp, kịp thời và chính xác. Theo dõi đảm bảo việc thanh toán và thu hồi công nợ đúng hạn

Xây dựng vận hành hệ thống kế toán quản trị: Xác định nhu cầu thông tin kế toán cho mục đích quản trị nội bộ từng thời kỳ, cụ thể hoá và bổ sung các nội dung cần thiết vào từng biểu mẫu chứng từ, sổ kế toán

Quản trị công tác kế toán: Xây dựng quy định về kế toán áp dụng tại Công ty, hướng dẫn, đào tạo và triển khai những quy chế, quy trình và quy định

Soát xét các nghiệp vụ kinh tế: Xây dựng danh mục các nội dung, khía cạnh mà kế toán sẽ soát xét trên các giao dịch, tài liệu và hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và soát xét theo phạm vi nội dung, khía cạnh đã xây dựng.

Tham mưu, tư vấn: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các lợi ích kinh tế trong hoạt động điều hành.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, 03 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đồng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các CĐT bất động sản lớn

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Am hiểu luật kế toán, thuế và các quy định liên quan đến lĩnh vực bất động sản

Có khả năng phân tích tài chính và đưa ra các đề xuất cải tiến

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T Thì Được Hưởng Những Gì

T&T Land/ T&T Homes là công ty thành viên thuộc T&T Group, các chế độ phúc lợi bao gồm:

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin