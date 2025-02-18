Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T
- Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
Quản lý điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán: Xây dựng bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và kiểm soát công việc trong phòng kế toán
Kiểm soát, điều hành hoạt động của phòng kế toán để đạt được những mục tiêu chung của công ty. Đảm bảo số liệu được hạch toán phù hợp, kịp thời và chính xác. Theo dõi đảm bảo việc thanh toán và thu hồi công nợ đúng hạn
Xây dựng vận hành hệ thống kế toán quản trị: Xác định nhu cầu thông tin kế toán cho mục đích quản trị nội bộ từng thời kỳ, cụ thể hoá và bổ sung các nội dung cần thiết vào từng biểu mẫu chứng từ, sổ kế toán
Quản trị công tác kế toán: Xây dựng quy định về kế toán áp dụng tại Công ty, hướng dẫn, đào tạo và triển khai những quy chế, quy trình và quy định
Soát xét các nghiệp vụ kinh tế: Xây dựng danh mục các nội dung, khía cạnh mà kế toán sẽ soát xét trên các giao dịch, tài liệu và hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và soát xét theo phạm vi nội dung, khía cạnh đã xây dựng.
Tham mưu, tư vấn: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các lợi ích kinh tế trong hoạt động điều hành.
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, 03 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đồng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các CĐT bất động sản lớn
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Am hiểu luật kế toán, thuế và các quy định liên quan đến lĩnh vực bất động sản
Có khả năng phân tích tài chính và đưa ra các đề xuất cải tiến
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI