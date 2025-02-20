Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán hàng ngày, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm thu chi, hàng tồn kho, công nợ...

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Tham gia các dự án liên quan đến cải tiến quy trình kế toán.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).

Hiểu biết sâu rộng về các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giải trí hoặc thương mại tổng hợp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15.000.000-20.000.000 đồng (tùy theo năng lực), xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin