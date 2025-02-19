Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Quản lý, điều hành trực tiếp phòng Kế toán

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch ngân sách thực hiện hằng năm và triển khai, giám sát chi phí hoạt động trồng trọt chăm sóc và thu hoạch nông nghiệp, theo dõi và quản lý chi phí các phòng ban theo quy định tập đoàn

Lập các dự án vay vốn và các phương thức vay vốn

Kiểm soát tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán ngày, tuần, tháng, năm theo luật thuế và theo quản trị tập công ty

Tính giá thành sản xuất nông nghiệp, phân bổ khấu hao và ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh

Xây dựng và kiểm tra các chính sách, quy chế, quy trình quản lý về Tài Chính Kế toán

Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Xây dựng các quy trình quản lý kho, thanh toán, mua bán... theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: kế toán, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh,...

Có kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương

Có kinh nghiệm quản lý ở các công ty sản xuất, ưu tiên ngành nông lâm nghiệp

Kỹ năng chuyên môn:

- Giao tiếp,thuyết phục, điều hành cuộc họp.

- Phân tích nhận diện vấn đề theo các phương pháp khoa học.

- Đã sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Kỹ năng mềm:Làm việc đội nhóm, quản lý dự án, tổng hợp,phân tích báo cáo.

Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập :18.000.000- 25.000.000

Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.

Phụ cấp cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình đào tạo bài bản.

Được trang bị máy tính, trang thiết bị để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company

