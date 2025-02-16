Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1501, tầng 15 tòa nhà 17T6, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

• Tổ chức và điều hành hoạt động của phòng Tài chính Kế toán

• Quản lý và điều phối dòng tiền.

• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ công ty

• Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

• Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như Cơ quan Thuế, Ngân hàng...

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ theo tuần,theo tháng, theo quý, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết cho Ban Giám đốc.

• Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.

• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các Công ty kinh doanh ngành nghề như giao nhận vận tải, logistics và xây dựng.

• Có kinh nghiệm trong việc quyết toán thuế, hoàn thuế VAT

• Có năng lực về tổ chức, điều hành công việc;

• Trung thực, thẳng thắn, công bằng, cẩn thận, tỷ mỉ, quyết đoán

• Am hiểu các văn bản pháp lý của Nhà nước về kế toán, thuế, tài chính...

• Thành thạo vi tính và phần mềm kế toán (MISA, ...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương khởi điểm 20 triệu + thưởng KPI

• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành và quy định công ty

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển bản than

• Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định

• Thưởng Lương tháng 13, 14..., ( thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và nhiều chế độ phúc lợi khác.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC

