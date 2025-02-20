Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 33, tòa nhà Ellipse số 110 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Theo dõi và thực hiện phụ giúp các công việc kế toán thuế nếu chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
- Theo dõi, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cùng kế toán nội bộ.
- Hạch toán hóa đơn, ngân hàng, rà soát hợp đồng liên quan đến thuế.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên..
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Nữ tuổi từ 22 - 35
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán trở lên.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, năng động, trung thực, yêu nghề.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Mức lương: Từ 8tr -10tr/tháng ( tùy theo năng lực)
- Xét tăng lương theo năng lực.
-Hưởng bảo hiểm theo luật lao động.
- Được thưởng các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước
- Nghỉ chiều thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng tháng lương thứ 13 đối với nhân viên thâm niên theo quy định của Công ty.
- Được tham gia du xuân, du lịch hè hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An
