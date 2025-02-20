Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 33, tòa nhà Ellipse số 110 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Theo dõi và thực hiện phụ giúp các công việc kế toán thuế nếu chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

- Theo dõi, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cùng kế toán nội bộ.

- Hạch toán hóa đơn, ngân hàng, rà soát hợp đồng liên quan đến thuế.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên..

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Nữ tuổi từ 22 - 35

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán trở lên.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, năng động, trung thực, yêu nghề.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

- Mức lương: Từ 8tr -10tr/tháng ( tùy theo năng lực)

- Xét tăng lương theo năng lực.

-Hưởng bảo hiểm theo luật lao động.

- Được thưởng các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

- Nghỉ chiều thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng tháng lương thứ 13 đối với nhân viên thâm niên theo quy định của Công ty.

- Được tham gia du xuân, du lịch hè hàng năm...

