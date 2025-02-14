Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XANH
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà 0V16.4 khu chức năng đô thị xuân phương
- Phuòng Xuân Phương
- Quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
• Nhập liệu chứng từ hóa đơn vào phần mềm kế toán
• Báo cáo thuế hàng tháng
• In sổ sách kế toán….
• Hỗ trợ kế toán tổng hợp
• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.
• Chấp nhận làm thêm ngoài giờ khi công ty có yêu cầu
• Có khả năng chịu đựng áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
QUYỀN LỢI:
– Lương: 7-15 triệu
– Được ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT theo luật định
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XANH
