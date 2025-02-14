Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà 0V16.4 khu chức năng đô thị xuân phương - Phuòng Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội

• Nhập liệu chứng từ hóa đơn vào phần mềm kế toán

• Báo cáo thuế hàng tháng

• In sổ sách kế toán….

• Hỗ trợ kế toán tổng hợp

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

YÊU CẦU

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.

• Chấp nhận làm thêm ngoài giờ khi công ty có yêu cầu

• Có khả năng chịu đựng áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

QUYỀN LỢI:

– Lương: 7-15 triệu

– Được ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT theo luật định

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước

