Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 40 VSIP II

- A Đường Số 31, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore II

- A, Thị Trấn Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành và quản lý phòng kế toán
Giám sát quy trình thanh quyết toán
Theo dõi tiền vay,phân bổ chi phí, khấu hao tài sản
Kiểm tra thu chi, các hoạt động mua bán vật tư của doanh nghiệp
Cung cấp số liệu cho ban lãnh đạo, các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Lập kế hoạch thanh toán các khoản nợ phải trả, khoản phải thu
Cac công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe nói đọc viết lưu loát
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính-kế toán.
Có chứng chỉ hành nghề kế toán trưởng là một lợi thế.
Kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm tại vị trí Kế Toán Trưởng,
Thuần thục các hàm exceexcel, kỹ năng thuyết trình powepoint, có kỹ năng soạn thảo văn bản
Có kỹ năng tổng hợp phân tích báo cáo power BI, Power query là một lợi thế
Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của Nhà nước

Tại Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : từ 30 triệu / tháng ( trao đổi khi phỏng vấn)
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước, đóng 70% trên tổng lương
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, v.v..
Thưởng cuối tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM

Công ty TNHH NISON TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 40 VSIP II-A đường số 31, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

