Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo tài chính quý, năm.

- Cân đối và theo dõi tình hình nộp thuế theo Quý và Năm.

- Đảm bảo việc kê khai và nộp thuế đúng hạn và đúng quy định.

- Cập nhật hồ sơ thuế doanh nghiệp trên phần mềm.

- Kiểm tra lưu trữ hồ sơ, lưu trữ sổ sách, hồ sơ thuế của kế toán viên.

- Kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ.

- Đại diện doanh nghiệp quyết toán thuế.

- Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế, đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán và thuế để doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 27-35, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- Có bằng Kế toán trưởng

- Làm partime

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

- Các phúc lợi khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn với các ứng viên phù hợp.

- Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

