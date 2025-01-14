Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 40 Triệu
Mô tả:
- Tham gia xây dựng các quy chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ kế toán.
- Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán, quản lý chứng từ sổ sách, chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu.
- Lập báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Giải trình số liệu, làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan.
- Lập, dự báo ngân sách, phân tích số liệu, kiểm soát chi phí.
Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** Yêu cầu:
- Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
- Có kinh nghiệm Kế toán trưởng 3-5 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết lập hệ thống cho công ty mới thành lập.
- Tiếng Trung lưu loát.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực.
*** Quyền lợi:
Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
