Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH SONG CHEON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SONG CHEON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH SONG CHEON VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Yoochang Hàn quốc là một doanh nghiệp toàn cầu về sản xuất và thi công vật liệu kiến trúc, Năm nay là năm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập của Công ty. Yoochang Vina được thành lập năm 2013 tại Việt Nam xây dựng một hệ thống dịch vụ toàn cầu bao gồm thiết kế kiến trúc, sản xuất vật liệu, thi công .
- Vẽ các bản vẽ kiến trúc, shopdrawing , bản vẽ sản xuất...
- Thực hiện các bản vẽ các công trình kết cấu thép, dự án sân bay, dự án trạm cứu hỏa, nhà modular ,...
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến trúc sư có kinh nghiệm thiết kế công trình kết cấu thép (3 đến 5 năm trở lên)
2. Có khả năng đọc hiểu, vẽ bản vẽ Kiến trúc và kết cấu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm bản vẽ shop drawing panel,tường, trần,ưu tiên có kinh nghiệm làm các công trình có kết cấu thép, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế phòng sạch, và công trình sân bay.
3. Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
4. Thái độ cầu tiến và ham học hỏi.
5. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là một lợi thế.(không yêu cầu)
6. Phần mềm liên quan đến thiết kế như : Autocad, enscape, sketchup,lumion,D5 photoshop ( bắt buộc : autocad, sketchup).

Tại CÔNG TY TNHH SONG CHEON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 2301 tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

