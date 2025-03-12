Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
- Hà Nội:
- Khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội, Huyện Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công xây lắp tại công trình một trong các hệ thống sau: Hệ thống cơ (Điều hòa-thông gió cấp-thoát nước, Pccc, Khí nén,…),
Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục cơ ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ mời thầu.
Bóc tách khối lượng vật tư
Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công.
Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (Lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan.
Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Yêu cầu riêng: Làm việc tại Công trường
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trường CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành cơ hoặc liên quan .
Cơ khí, cấp thoát nước, tự động hóa hoặc liên quan đến cơ
Kinh nghiệm liên quan:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, thi công dự án nhà xưởng có vốn đầu tư nước ngoài, thi công hệ thống cơ trong các nhà máy điện tử, may mặc,...
Phẩm chất/thái độ làm việc:
Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, bao quát tốt trong công việc.
Tư cách đạo đức tốt
Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.
Có thể đi công tác xa.
Thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Kỹ năng cơ bản:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Word/Excels/Cad mức trung bình khá trở lên
Kỹ năng bổ sung:
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán trung bình khá trở lên
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
15 – 25tr/tháng
Thưởng tháng 13, thưởng dự án
Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm
Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Bảo hiểm con người 24/24
Cấp phát máy tính xách tay
Chế độ công đoàn
Nghỉ mát
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI