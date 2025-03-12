Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công xây lắp tại công trình một trong các hệ thống sau: Hệ thống cơ (Điều hòa-thông gió cấp-thoát nước, Pccc, Khí nén,…),

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục cơ ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ mời thầu.

Bóc tách khối lượng vật tư

Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công.

Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (Lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan.

Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Yêu cầu riêng: Làm việc tại Công trường

Trình độ:

Tốt nghiệp trường CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành cơ hoặc liên quan .

Cơ khí, cấp thoát nước, tự động hóa hoặc liên quan đến cơ

Kinh nghiệm liên quan:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, thi công dự án nhà xưởng có vốn đầu tư nước ngoài, thi công hệ thống cơ trong các nhà máy điện tử, may mặc,...

Phẩm chất/thái độ làm việc:

Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, bao quát tốt trong công việc.

Tư cách đạo đức tốt

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.

Có thể đi công tác xa.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Kỹ năng cơ bản:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Word/Excels/Cad mức trung bình khá trở lên

Kỹ năng bổ sung:

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán trung bình khá trở lên

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống tốt.

Lương: Từ 15 – 25tr/tháng

Thưởng tháng 13, thưởng dự án

Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm

Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Bảo hiểm con người 24/24

Cấp phát máy tính xách tay

Chế độ công đoàn

Nghỉ mát

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

