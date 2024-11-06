Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công ty cổ phần xây dựng Phước Thành, Khu Dân Cư Him Lam, 21 Đường Số 24, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tính toán khối lượng dự toán, báo giá dự thầu.
- Tính toán các chi phí của dự án dựa trên các định mức của nhà nước và trên đặc điểm của dự án để lên phương án chào giá tốt nhất và giá dự thầu hợp lý nhất.
- Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của dự án.
- Quản lý và lưu trữ báo giá, hồ sơ thầu của các dự án và đảm bảo tính bảo mật thông tin giá thầu.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Kinh nghiệm >1 năm.
- Tốt nghiệp KSXD.
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm dự toán.
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm >1 năm.
- Tốt nghiệp KSXD.
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm dự toán.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

