Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
- Hồ Chí Minh:
- Công ty cổ phần xây dựng Phước Thành, Khu Dân Cư Him Lam, 21 Đường Số 24, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tính toán khối lượng dự toán, báo giá dự thầu.
- Tính toán các chi phí của dự án dựa trên các định mức của nhà nước và trên đặc điểm của dự án để lên phương án chào giá tốt nhất và giá dự thầu hợp lý nhất.
- Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của dự án.
- Quản lý và lưu trữ báo giá, hồ sơ thầu của các dự án và đảm bảo tính bảo mật thông tin giá thầu.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Kinh nghiệm >1 năm.
- Tốt nghiệp KSXD.
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm dự toán.
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp KSXD.
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm dự toán.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI