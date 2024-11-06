Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Tính toán khối lượng dự toán, báo giá dự thầu.

- Tính toán các chi phí của dự án dựa trên các định mức của nhà nước và trên đặc điểm của dự án để lên phương án chào giá tốt nhất và giá dự thầu hợp lý nhất.

- Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của dự án.

- Quản lý và lưu trữ báo giá, hồ sơ thầu của các dự án và đảm bảo tính bảo mật thông tin giá thầu.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Kinh nghiệm >1 năm.

- Tốt nghiệp KSXD.

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm dự toán.

Ngành nghề: Xây dựng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh