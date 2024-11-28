Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Dũng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Dũng
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 392
- 394 Đường 29/3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Lập bản vẽ thiết kế, thi công kết cấu công trình
- Làm hồ sơ thanh toán, khối lượng quyết toán
- Chỉ huy trưởng công trình
- Giám sát thi công, xây dựng, giải quyết công việc phát sinh ngoài công trình
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm công trình nhà vốn ngân sách
- Ưu tiên những cá nhân biết chạy dự toán, làm hồ sơ thầu qua mạng, hồ sơ thanh toán khối lượng
- Thành thạo đấu thầu , chạy dự toán, bốc tách khối lượng, làm hồ sơ quản lý chất lượng
- Ưu tiên những cá nhân biết chạy dự toán, làm hồ sơ thầu qua mạng, hồ sơ thanh toán khối lượng
- Thành thạo đấu thầu , chạy dự toán, bốc tách khối lượng, làm hồ sơ quản lý chất lượng
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Dũng Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn cạnh tranh (thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Được mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Thưởng tháng 13 và các ngày lễ.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Được mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Thưởng tháng 13 và các ngày lễ.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Dũng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI