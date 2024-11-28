Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Dũng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 392 - 394 Đường 29/3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập bản vẽ thiết kế, thi công kết cấu công trình

- Làm hồ sơ thanh toán, khối lượng quyết toán

- Chỉ huy trưởng công trình

- Giám sát thi công, xây dựng, giải quyết công việc phát sinh ngoài công trình

- Kinh nghiệm làm công trình nhà vốn ngân sách

- Ưu tiên những cá nhân biết chạy dự toán, làm hồ sơ thầu qua mạng, hồ sơ thanh toán khối lượng

- Thành thạo đấu thầu , chạy dự toán, bốc tách khối lượng, làm hồ sơ quản lý chất lượng

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Dũng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn cạnh tranh (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Thưởng tháng 13 và các ngày lễ.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Dũng

