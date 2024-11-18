Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI
- Đà Nẵng:
- 87 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình.
Triển khai bản vẽ 2D theo yêu cầu của khách hàng.
Triển khai thi công bản vẽ nội thất bằng Sketchup, ABF, CAD.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Lập bảng khối lượng vật tư, ván,... liên quan tới đặt hàng và sản xuất.
Giám sát công trình trong quá trình lắp đặt, hoàn thiện.
Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Sketchup, ABF, Cad.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động trong công việc, cầu tiến.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, tiến độ công trình.
Nam: 25 - 35 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 & được nghỉ lễ, tết theo quy định.
BHXH, BHYT theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI
