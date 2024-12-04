Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 130 Huỳnh Tấn Phát,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thi công, lắp đặt hệ thống camera
Thi công, lắp đặt hệ thống mạng lan, wifi, quang.
Thi công, lắp đặt hệ thống nhà thông minh
Lắp đặt, cài đặt, cấu hình hệ máy chủ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên IT hoặc vị trí liên quan.
Kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp tốt. Đây là kỹ năng không thể thiếu dù bạn ứng tuyển nhân viên IT hay bất cứ công việc gì. Cùng tìm hiểu kỹ năng giao tiếp để biết tại sao chúng lại quan trọng nhé.
Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
Hiểu biết sâu rộng về hệ thống máy tính và mạng.
Am hiểu về nguyên tắc bảo mật mạng và dữ liệu.

Tại Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, hưởng quyền lợi được nghĩ như ngày lễ, ngày lễ, ngày tết.
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm smarthome, các kiến thức về cách tiếp cận khách hàng.
Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 44-B1.20, KDC số 4 Nguyễn Tri Phương, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

