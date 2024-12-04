Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 130 Huỳnh Tấn Phát,Đà Nẵng

Kỹ sư xây dựng

Thi công, lắp đặt hệ thống camera

Thi công, lắp đặt hệ thống mạng lan, wifi, quang.

Thi công, lắp đặt hệ thống nhà thông minh

Lắp đặt, cài đặt, cấu hình hệ máy chủ

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên IT hoặc vị trí liên quan.

Kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp tốt. Đây là kỹ năng không thể thiếu dù bạn ứng tuyển nhân viên IT hay bất cứ công việc gì. Cùng tìm hiểu kỹ năng giao tiếp để biết tại sao chúng lại quan trọng nhé.

Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.

Hiểu biết sâu rộng về hệ thống máy tính và mạng.

Am hiểu về nguyên tắc bảo mật mạng và dữ liệu.

Tại Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, hưởng quyền lợi được nghĩ như ngày lễ, ngày lễ, ngày tết.

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm smarthome, các kiến thức về cách tiếp cận khách hàng.

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương

