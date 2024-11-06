Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 746/23 Quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu sữa chữa từ các bộ phận.
Thông tin kịp thời các vấn đề sự cố tại nhà máy cho cấp trên
Chuẩn bị các điều kiện anh toàn và tiến hành sữa chữa
Thay thế và lắp đặt sữa chữa các trang thiết bị máy móc
Kiểm tra lịch bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ.
Theo dõi tiến độ sữa chữa, bảo trì và vệ sinh khu vực vận hành
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành cơ điện tử, điện lạnh, cơ khí
Kỹ năng xử lý, bảo trì và vận hành máy móc, ưu tiên có kinh nghiệmbảo dưỡng sửa chữa máy bao bì, in ấn, chiết rót
Kỹ năng lập kế hoạch công việc và báo cáo công việc
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm tổ trưởng
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
