Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu sữa chữa từ các bộ phận.

Thông tin kịp thời các vấn đề sự cố tại nhà máy cho cấp trên

Chuẩn bị các điều kiện anh toàn và tiến hành sữa chữa

Thay thế và lắp đặt sữa chữa các trang thiết bị máy móc

Kiểm tra lịch bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ.

Theo dõi tiến độ sữa chữa, bảo trì và vệ sinh khu vực vận hành

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành cơ điện tử, điện lạnh, cơ khí

Kỹ năng xử lý, bảo trì và vận hành máy móc, ưu tiên có kinh nghiệmbảo dưỡng sửa chữa máy bao bì, in ấn, chiết rót

Kỹ năng lập kế hoạch công việc và báo cáo công việc

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm tổ trưởng

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh