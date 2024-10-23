Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 178A Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quy trình nuôi cấy mô thực vật, bao gồm: Chuẩn bị môi trường nuôi cấy, dụng cụ, thiết bị. Tiến hành khử trùng, vô trùng dụng cụ, thiết bị, môi trường nuôi cấy. Theo dõi, ghi chép nhật ký nuôi cấy, quan sát sự phát triển của cây con. Hỗ trợ các công việc khác trong phòng nuôi cấy mô theo yêu cầu của quản lý. Tham gia nghiên cứu, thử nghiệm các kỹ thuật nuôi cấy mô mới. Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về nuôi cấy mô.
Tham gia vào quy trình nuôi cấy mô thực vật, bao gồm:
Chuẩn bị môi trường nuôi cấy, dụng cụ, thiết bị.
Tiến hành khử trùng, vô trùng dụng cụ, thiết bị, môi trường nuôi cấy.
Theo dõi, ghi chép nhật ký nuôi cấy, quan sát sự phát triển của cây con.
Hỗ trợ các công việc khác trong phòng nuôi cấy mô theo yêu cầu của quản lý.
Tham gia nghiên cứu, thử nghiệm các kỹ thuật nuôi cấy mô mới.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về nuôi cấy mô.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về nuôi cấy mô thực vật. Nắm vững các kỹ thuật vô trùng, khử trùng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường phòng thí nghiệm.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức cơ bản về nuôi cấy mô thực vật.
Nắm vững các kỹ thuật vô trùng, khử trùng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường phòng thí nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 128 đường số 4, khu phố Tây A, phường Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

