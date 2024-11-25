Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Backend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí Java BackEnd thực hiện công việc chính là Code Java Backend ở hai việc sau:
1. Bảo trì hệ thống sản phẩm FinOS (Về mảng Fintech)
2. Tách các dịch vụ dùng chung trong hệ thống FinOS thành các dịch vụ chung để triển khai riêng biệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
- Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java Spring Boot.
- Có kinh nghiệm làm việc với SQL.
- Đọc/viết thiết kế (thiết kế chức năng hoặc thiết kế chi tiết).
- Có kiến thức về DevOps (Kubernetes, Docker, AWS, ProxySQL).
- Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
- Có tinh thần làm việc nhóm và tư duy logic tốt.
- Chủ động, tổ chức công việc tốt và có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng nhanh chóng tiếp cận và làm quen với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (Lương cơ bản và thưởng hiệu suất).
- Lương trong thời gian thử việc là 100% lương chính thức.
- Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn toàn diện.
- 15 ngày nghỉ phép hàng năm, 3 ngày làm việc từ xa mỗi tháng.
- Cung cấp thiết bị làm việc (Macbook/ Laptop, chuột, màn hình, v.v.).
- Môi trường làm việc sáng tạo và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà PV Gas Tower 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

