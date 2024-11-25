Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí Java BackEnd thực hiện công việc chính là Code Java Backend ở hai việc sau:

1. Bảo trì hệ thống sản phẩm FinOS (Về mảng Fintech)

2. Tách các dịch vụ dùng chung trong hệ thống FinOS thành các dịch vụ chung để triển khai riêng biệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

- Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java Spring Boot.

- Có kinh nghiệm làm việc với SQL.

- Đọc/viết thiết kế (thiết kế chức năng hoặc thiết kế chi tiết).

- Có kiến thức về DevOps (Kubernetes, Docker, AWS, ProxySQL).

- Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

- Có tinh thần làm việc nhóm và tư duy logic tốt.

- Chủ động, tổ chức công việc tốt và có trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng nhanh chóng tiếp cận và làm quen với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (Lương cơ bản và thưởng hiệu suất).

- Lương trong thời gian thử việc là 100% lương chính thức.

- Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn toàn diện.

- 15 ngày nghỉ phép hàng năm, 3 ngày làm việc từ xa mỗi tháng.

- Cung cấp thiết bị làm việc (Macbook/ Laptop, chuột, màn hình, v.v.).

- Môi trường làm việc sáng tạo và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.