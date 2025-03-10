Tuyển Lập trình viên Tigren Solutions làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế UI/UX cho website thương mại điện tử theo yêu cầu dự án.

Xây dựng wireframe, prototype, user flow nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo thiết kế được triển khai chính xác.

Nghiên cứu xu hướng thiết kế, đề xuất cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng.

Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế dựa trên phản hồi của khách hàng hoặc nhóm dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc sản phẩm thực tế về thiết kế UI/UX, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Photoshop, Illustrator.

Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế UI/UX, hành vi người dùng trên web/ app

Kỹ năng tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, đúng deadline và giao tiếp hiệu quả với team.

Yêu cầu ứng viên gửi Portfolio kèm CV hoặc link behance

Tại Tigren Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt, làm việc từ xa.

Được tham gia các dự án thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm.

Hợp tác lâu dài với cơ hội phát triển trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.

Nhận được phản hồi từ đội ngũ chuyên môn để cải thiện và nâng cao chất lượng thiết kế.

Thanh toán lương hàng tháng theo khối lượng công việc thực tế và thỏa thuận về bảng giá.

Hỗ trợ, hướng dẫn và có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tigren Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.