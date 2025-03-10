Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng code cao đáp ứng khả năng mở rộng;

- Phát triển code hiệu quả, có thể tái sử dụng, đáng tin cậy và có thể mở rộng;

- Xác định và khắc phục sự cố liên quan đến ứng dụng;

- Làm việc liên chức năng với các thành viên khác trong nhóm: developer khác, tester, business analysist, người vận hành và hỗ trợ khách hàng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/Kinh nghiệm cần thiết:

Kỹ sư và Cử nhân ngành Công nghệ thông tin

Phẩm chất/Năng lực cần thiết:

Kinh nghiệm:

- Có hơn 1 năm kinh nghiệm với C#, .NET Core API

- Có kinh nghiệm với SQL Server, Store Procedure

Giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp tốt. Sẵn sàng làm việc độc lập và theo nhóm.

Các điều kiện ưu tiên khác

- Có kinh nghiệm làm với VueJS

- Có kinh nghiệm làm dự án phát triển sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, CN. 8 tiếng 1 ngày

- Văn phòng làm việc chuyên nghiệp, môi trường thân thiện trẻ trung.

- Lương tháng dự kiến 15 - 20 triệu đồng. Một năm có 13 tháng lương + thưởng doanh thu cuối năm.

- Được đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Có chế độ nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm, nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định.

