Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DXGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH DXGLOBAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java
Kiểm tra và gỡ lỗi phần mềm
Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp tăng hiệu suất cho dự án
Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Java
Có kinh nghiệm làm việc trong domain Bank hoặc tài chính
Có tư duy về thiết kế hướng đối tượng (OOP). Có kinh nghiệm sử dụng một số design pattern thông dụng là lợi thế
Hiểu biết về kiến trúc Microservices
Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị CSDL: MySQL, Oracle, Postgresql,…
Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai REST API
Sử dụng tốt các công cụ:Git, IntelliJ...
Có kiến thức về các server application và quy trình triển khai CI/CD cho dự án phần mềm là một lợi thế
Có khả năng tự nghiên cứu và cập nhật công nghệ
Kỹ năng đọc hiểu Tiếng anh tốt, giao tiếp Tiếng anh Tốt là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH DXGLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương Up to 30M Gross
13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực
Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
OT tùy nhu cầu, chi trả OT đầy đủ
Cơ hội làm việc với các lập trình viên senior hàng đầu đến từ Bách Khoa, Công Nghệ, Bưu Chính, Công Nghiệp, Đại học Hà Nội,...
Được tham gia training nội bộ hàng tuần, có cơ hội rèn luyện trở thành speaker/coaching trong các buổi seminar nội bộ/event mà công ty tham gia
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore… nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Tham gia các CLB bóng bàn, bóng đá
Hoạt động tập thể như Teambuilding , Company trip hàng năm
Free vé xe, Happy hour (ăn nhẹ buổi chiều), sinh nhật, hiếu hỉ...
Chế độ dành cho các thành viên gắn bó lâu dài với công ty
Thời gian làm việc:
Ngày: Thứ 2 – Thứ 6 (42 giờ/tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DXGLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
