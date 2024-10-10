Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 261 Phạm Văn Đồng

- Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và xây dựng các sản phẩm dựa trên Framework ODOO; Triển khai lập trình các module của sản phẩm theo kế hoạch được giao; Nghiên cứu yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế của dự án; Tìm hiểu công nghệ; Xây dựng mới và phát triển tính năng các dự án; Triển khai dự án tại khách hàng; Hỗ trợ, sửa lỗi trong quá trình triển khai; Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên;
Tham gia phát triển và xây dựng các sản phẩm dựa trên Framework ODOO;
Triển khai lập trình các module của sản phẩm theo kế hoạch được giao;
Nghiên cứu yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế của dự án;
Tìm hiểu công nghệ;
Xây dựng mới và phát triển tính năng các dự án;
Triển khai dự án tại khách hàng;
Hỗ trợ, sửa lỗi trong quá trình triển khai;
Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường CNTT, Toán tin, Điện tử, Viễn thông, ... hoặc trái ngành nhưng có khoảng 06 tháng kinh nghiệm thực tế; Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình tương đương; Có kiến thức cơ bản về lập trình, thuật toán, thiết kế hệ thống; Có kiến thức nền tảng về nghiệp vụ doanh nghiệp là một lợi thế; Kinh nghiêm lập trình từ 2 năm trở lên; Ưu tiên các ứng viên đã biết Odoo và Python, hoặc sẵn sàng chuyển đổi sang ngôn ngữ Python; Chủ động trong công việc, cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra; Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập;
Tốt nghiệp các trường CNTT, Toán tin, Điện tử, Viễn thông, ... hoặc trái ngành nhưng có khoảng 06 tháng kinh nghiệm thực tế;
Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình tương đương;
Có kiến thức cơ bản về lập trình, thuật toán, thiết kế hệ thống;
Có kiến thức nền tảng về nghiệp vụ doanh nghiệp là một lợi thế;
Kinh nghiêm lập trình từ 2 năm trở lên;
Ưu tiên các ứng viên đã biết Odoo và Python, hoặc sẵn sàng chuyển đổi sang ngôn ngữ Python;
Chủ động trong công việc, cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra;
Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: Thỏa thuận Thử việc hưởng 85% lương, năng lực tốt không cần đủ 2 tháng thử việc; Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật Lao động: BHXH, gói khám sức khỏe...; Được đào tạo bài bản về chuyên môn và nghiệp vụ phục vụ công việc; Tham gia các hoạt động team-building, happy time, sinh nhật thành viên, đá bóng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ...; Làm việc trong môi trường 9X năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và có nhiều cơ hội thăng tiến; Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 và thứ 7 cách tuần, sáng từ 8h00đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h30;
Lương chính thức: Thỏa thuận
Thử việc hưởng 85% lương, năng lực tốt không cần đủ 2 tháng thử việc;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật Lao động: BHXH, gói khám sức khỏe...;
Được đào tạo bài bản về chuyên môn và nghiệp vụ phục vụ công việc;
Tham gia các hoạt động team-building, happy time, sinh nhật thành viên, đá bóng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ...;
Làm việc trong môi trường 9X năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và có nhiều cơ hội thăng tiến;
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 và thứ 7 cách tuần, sáng từ 8h00đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h30;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

